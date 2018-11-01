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Beşiktaş, 1 sayı farkla kaybetti!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Rusya temsilcisi Inventa'ya deplasmanda 68-67 yenildi.

Kaynak: AA
Beşiktaş, 1 sayı farkla kaybetti!
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01 Kasım 2018 23:08
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Rusya temsilcisi Inventa'ya deplasmanda 68-67 yenildi.

Kursk kentinde oynanan müsabakanın ilk periyodu 19-19 berabere biterken, ev sahibi ekip soyunma odasına 36-32 önde gitti.

Beşiktaş, üçüncü çeyreği 58-53 üstün geçerken, son periyotta daha etkili bir mücadele ortaya koyan Inventa, müsabakadan 68-67 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla grupta ikinci maçını da kaybederken, Rus ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.

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