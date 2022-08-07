Berat Özdemir'e sürpriz teklif

Süper Lig'de yeni sezona İstanbulspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor'da orta saha oyuncularından Berat Özdemir sürpriz bir teklif geldi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Berat Özdemir için Suudi Arabistan'ın El İttifak kulübü 2.5 milyon euro artı bonus içeren resmi teklif yaptı. Oyuncu ayrılış sürecine sıcak bakarken, kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.
Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Berat Özdemir için Suudi Arabistan'ın El İttifak kulübü 2.5 milyon euro artı bonus içeren resmi teklif yaptı. Oyuncu ayrılış sürecine sıcak bakarken, kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.
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