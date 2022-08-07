Berat Özdemir'e sürpriz teklif

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Berat Özdemir'e Arap Ligi'nden teklif geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Berat Özdemir'e sürpriz teklif
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07 Ağustos 2022 14:27
Süper Lig'de yeni sezona İstanbulspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor'da orta saha oyuncularından Berat Özdemir sürpriz bir teklif geldi.

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Berat Özdemir için Suudi Arabistan'ın El İttifak kulübü 2.5 milyon euro artı bonus içeren resmi teklif yaptı. Oyuncu ayrılış sürecine sıcak bakarken, kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.

2020-21 sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, Trabzonspor formasıyla çıktığı 60 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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