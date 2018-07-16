Benfica'dan Abdülkadir'e resmi teklif

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Trabzonspor altyapısının Türk futboluna hediyesi olan Abdülkadir Ömür her geçen gün taliplerini artırıyor. Geçen sezon 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcuya son olarak Portekiz devi Benfica talip oldu.Kırmızı- Beyazlılar, genç yıldız için Karadeniz temsilcisine 7 milyon Euro (39 milyon TL) teklif etti.Ancak bu rakamı az bulan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teklifi reddetti. Önümüzdeki günlerde tarafların yeniden pazarlık masasına oturması bekleniyor.Fırtına'nın patronu, Abdülkadir'in en az bir sene daha takımda kalmasını planlıyor.Başarılı futbolcuyla da özel bir görüşme gerçekleştiren Ağaoğlu, "Başarılı bir sezon geçirdin ve doğal olarak teklifler gelmeye başladı. Ancak en az bir sene daha takımda kalmanı istiyorum. Seni en doğru zamanda, en doğru yere göndereceğim. Bundan şüphen olmasın" dediği öğrenildi. Abdülkadir'in ise bir sene daha Trabzon'da kalmak istediği ve Ağaoğlu'nun önerisini kabul ettiği kaydedildi