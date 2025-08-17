Benfica'nın Kerem yerine alternatifi: Amoura

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Benfica, yeni transfer için rotasını Almanya'ya çevirdi.
CNN Portugal'ın haberine göre; Portekiz ekibi, 25 yaşındaki Mohamed Amoura için Wolfsburg'a 27 milyon Euro ve bonuslar içeren resmi teklif sundu.
Haberde, Benfica'nın bonuslarla birlikte sunduğu teklif 30 milyon Euro bandına ulaştığı fakat Alman ekibinin golcü oyuncu için 35-40 milyon Euro ücret talep ettiği belirtildi.
Lizbon ekibi, Feyenoord'dan Anis Hadj Moussa ve eski oyuncusu Joao Felix transferlerinde mutlu sonuca ulaşamamıştı. Benfica bu yüzden Cezayirli oyuncuyu transferde öncelik haline getirdi.
Wolfsburg formasıyla 34 maçta görev alan Cezayirli oyuncu, 10 gol ve 14 asist kaydetti.
