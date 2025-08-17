17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-052'
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-052'
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
2-252'
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-278'
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Benfica'nın Kerem yerine alternatifi: Amoura

Benfica, Wolfsburg forması giyen Mohamed Amoura için harekete geçti. Lizbon temsilcisi, Amoura için Alman ekibine 30 milyon Euro bandına ulaşan resmi teklif yaptı.

calendar 17 Ağustos 2025 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 16:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paylaş:



Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Benfica, yeni transfer için rotasını Almanya'ya çevirdi.

CNN Portugal'ın haberine göre; Portekiz ekibi, 25 yaşındaki Mohamed Amoura için Wolfsburg'a 27 milyon Euro ve bonuslar içeren resmi teklif sundu.

Haberde, Benfica'nın bonuslarla birlikte sunduğu teklif 30 milyon Euro bandına ulaştığı fakat Alman ekibinin golcü oyuncu için 35-40 milyon Euro ücret talep ettiği belirtildi.

Lizbon ekibi, Feyenoord'dan Anis Hadj Moussa ve eski oyuncusu Joao Felix transferlerinde mutlu sonuca ulaşamamıştı. Benfica bu yüzden Cezayirli oyuncuyu transferde öncelik haline getirdi.

Wolfsburg formasıyla 34 maçta görev alan Cezayirli oyuncu, 10 gol ve 14 asist kaydetti.

 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
