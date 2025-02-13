Benfica, Fransa'da avantajı kaptı!

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica, deplasmanda Monaco'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Benfica, Fransa'da avantajı kaptı!
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13 Şubat 2025 00:58
Son güncelleme 13 Şubat 2025 01:04
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Monaco, Benfica'yı konuk etti.

II. Louis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı. 

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Benfica, son 16 yolunda avantajı eline almış oldu. Turun rövanş maçı 18 Şubat Salı günü Portekiz'de Benfica'nın ev sahipliğinde oynanacak.

MUSRATI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Monaco'nun Beşiktaş'tan kiraladığı Al-Musrati, mücadele ilk 11'de başladı. 41. dakikada faul, 52. dakikada ise itirazdan sarı kart gören Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

MİLLİ FUTBOLCULAR NE YAPTI?

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90'ar dakika sahada kaldı.


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