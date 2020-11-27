Benfica deplasmanda 2-0'dan beraberliği buldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Rangers ile Benfica Ibrox'ta 2-2 berabere kaldı.

, Fotoğraf; EPA
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Benfica deplasmanda 2-0'dan beraberliği buldu
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27 Kasım 2020 00:55
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda İskoç ekibi Rangers ile Portekiz devi Benfica karşı karşıya geldi.

Ibrox'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Arfield'ın golüyle öne geçen Rangers ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıyda Benfica oyuna ağırlığını koymaya çalışsa da ikinci golün gelmesine engel olamadı ve 69. dakikada Roofe Rangers adına farkı ikiye çıkardı. 78. dakikaya gelindiğinde Tavernier'in ters dokunuşu sonrasında fark bire inerken 81. dakikada Pizzi, Benfica adına eşitliği getiren isim oldu. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için çabalasa da bu isteklerinde başarılı olamadılar.

Bu sonucun ardından iki takım da grupta 8'er puana yükselerek ikinci tur şansını sürdürdü.



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