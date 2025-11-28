Benfica'dan Dybala için açıklama!

Benfica Başkanı Rui Costa, Roma'dan Paulo Dybala'nın transferi için çıkan haberlerle ilgili konuştu.Rui Costa, Arjantinli yıldız için çıkan transfer haberlerini yalanladı. Basın mensuplarına konuşan Rui Costa,dedi.CNN Portekiz, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, eski oyuncusu Dybala'yı takımda görmek istediğini iddia etmişti.Roma forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan 32 yaşındaki Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.