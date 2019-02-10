Galatasaray: 3

'de 21. haftanın en kritik maçındataraftarı önünde'u konuk etti., 90 dakika sonunda'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikada penaltından, 44. dakikada ve 51. dakikadakaydetti.'un golünü 30. dakikadaattı.Bu galibiyetin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 39'a çıkarırken, ilk sıradaki Medipol Başakşehir ile farkı 6'ya indirdi. Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Başakşehir (45)Galatasaray (39)Beşiktaş (36)Y. Malatya (34)Trabzonspor (33)Konyaspor (33)Galatasaray, Süper Lig'deki son maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı olan Mariano Filho, müsabakanın kadrosunda yer almazken, Kostas Mitroglou da yedekler arasında kaldı. Terim, bu oyuncuların yerine Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Mbaye Diagne'yi görevlendirdi. Galatasaray'da yeni transfer Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez maça çıktı.Mücadele oldukça hareketli başladı. Özellikle ev sahibi Galatasaray taraftarının da desteğiyle rakibi karşısında büyük bir baskıyla başladı. Galatasaray ilk tehlikeli pozisyonunu henüz 3. dakikada buldu. Savunmanın arkasına atılan topu Diagne göğsüyle kontrol etti. Diagne karşı karşıya sol ayağıyla istediği gibi vuramadı ve top az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray hücum yönünün solunda rakip sahada bir serbest vuruş kazandı. Belhanda'nın ortasında Diagne yükseldi. Diagne'nin vuruşunda top direkten dönerken, hakem elle oynama gerekçesiyle Diagne'ye sarı kart gösterdi.Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray çok etkili geldi. Savunmanın arkasına sarkan Henry Onyekuru kaleci Arda ile karşı karşıya kaldı. Onyekuru, topu kurtardıktan sonra Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı takımda penaltı için topun başına yeni transfer Mbaye Diagne geçti. Diagne'nin vuruşunda top ağlara gitti ve Galatasaray 21. dakikada bu golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.Golden sorna Trabzonspor oyuna biraz daha dengeyi getirdi. Mücadelenin 30. dakikasında bordo-mavili ekip etkili geldi. Ceza yayında Hugo Rodallega topla buluştu. Rodellega, Marcao'dan topu kurtardıktan sonra yaptığıplase vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Bordo-mavili ekip 30. dakikada bu golle skoru 1-1'e getirdi.Oyunnun ilerleyen bölümlerinde Galatasaray yine üstünlüğü ele alırken, Trabzonspor daha çok kazandığı toplarla hızlı hücuma çıkmaya çalıştı.36. dakikada Nagatomo sol kanattan topla ilerledi ve etkili bir orta açtı. Diagne topa iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.Mücadelenin 45. dakikası oynanırken Younes Belhanda, topla sol kanatta buluştu. Belhanda ceza sahası çizgisine doğru topla ilerledikten sonra etkili bir vuruş çıkardı. Belhanda'nın şutunda top savunmadan da sekerek ağlarla buluştu. Galatasaray, 45. dakikada Younes Belhanda'nın golüyle Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçti.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve Trabzonspor karşısında Galatasaray ilk 45 dakikayı 2-1 önde kapattı.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Bordo mavili ekipte Zargo Toure çıkarken oyuna Abdülkadir Parmak girdi. Galatasaray ise ilk yarıdaki 11 ile sahaya çıktı.Galatasaray ikinci yarıya da iyi başladı. Sahanın en iyilerinden Belhanda, bir kez daha topla hareketlendi. Belhanda Feghouli ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayına girerken yerden bir plase yaptı. Belhanda'nın vuruşunda direğin içine çarpan top ağlara gitti. Sarı-kırmızılı takım 51. dakikada Belhanda'nın golüyle Trabzonspor karşısında skoru 3-1'e getirdi.Mücadelenin 54. dakikasında Trabzonspor'da Ekuban, ceza sahasında yerde kaldı. Bordo-mavili ekip penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra hakem pozisyonu kenardan izledi. Hakem izledikten sonra oyunun köşe vuruşuyla başlamasını işaret etti.İlk 65. dakika geçilirken, Galatasaray karşılaşmada Trabzonspor karşısında 3-1'lik üstünlüğünü korudu. Sarı-kırmızılı takım topa daha fazla sahip olurken, daha kontrollü bir oyunu tercih etti.Fatih Terim ilk oyuncu değişikliğini 83. dakikada gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımda Sofiane Feghouli kenara gelirken oyuna genç oyuncu Yunus Akgün girdi. 85. dakikada da Galatasaray'da Badou Ndiaye yerine Selçuk İnan oyuna girdi.Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.3. dakikada Belhanda'nın uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında altıpasın sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rodallega'nın dar açıdan şutunda, kaleci Muslera topa ayaklarıyla müdahale etti.18. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Arda Akbulut'la karşı karşıya geldiği pozisyonda yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-025. dakikada Belhanda'nın ceza sahası önünde şık topuk pası sonrası meşin yuvarlakla buluşan Ndiaye'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.30. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, Marcao'dan sıyrılarak sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-136. dakikada Nagatomo'nun soldan yaptığı ortada Diagne'nin kale önündeki kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.45. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Belhanda'nın ceza sahası dışından şutunda Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e çarpan top filelerle buluştu: 2-145+3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Nwakaeme müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.51. dakikada Galatasaray, skoru 3-1 yaptı. Feghouli ile paslaşarak ceza sahasına giren Belhanda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.55. dakikada Yusuf Yazıcı'nın köşe atışı sonrası Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.57. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere çeldi.90+3. dakikada Yunus Akgün ceza sahası sağ çaprazından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'ta kaldı.90+4. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından gelişine vuruşunda, kaleci Muslera topun kaleye gitmesine izin vermedi.Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Türk TelekomÜmit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan BilirMuslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 86 Selçuk İnan), Donk, Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 89 Emre Akbaba), Onyekuru, DiagneArda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Amiri, Toure (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, RodallegaDk. 21 Diagne (Penaltıdan), Dk. 45 ve 51 Belhanda (Galatasaray), Dk. 30 Rodallega (Trabzonspor)Dk. 8 Diagne, Dk. 62 Donk, Dk. 75 Belhanda, Dk. 80 Linnes (Galatasaray), Dk. 18 Arda Akbulut (Trabzonspor)