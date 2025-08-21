21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Begüm Yücel: "Fair play ruhunu futbola gösterelim!"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon kuralarının çekilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, basketbol camiasına seslenerek, "Gelin bu yıl basketbolun fair play ruhunu futbola örnek gösterelim" dedi.

calendar 21 Ağustos 2025 13:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Begüm Yücel: 'Fair play ruhunu futbola gösterelim!'
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kuraları önceki gün Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törenle çekildi.

İlk maçta Galatasaray ile karşılaşacak olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün Başkanı Begüm Yücel, bu maçın kulüp adına özel bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yeni sezon kuralarının çekilmesiyle beraber artık heyecan resmi olarak başladı. Bu sezonun ilk maçında Galatasaray gibi köklü ve güçlü bir rakiple karşılaşacak olmak bizler için ayrı bir motivasyon ve heyecan kaynağı. Bu yıl sahadaki rekabetin yanı sıra dostluk ve fair-play ruhunun da en güzel şekilde yaşanacağına inanıyorum. Her ne kadar çoğu kez basketbol gündemi futbolun gerisinde kalsa da parkede de zaman zaman istenmeyen olaylara şahit oluyoruz. Buradan bu vesileyle tüm basketbol camiasına seslenmek istiyorum. Gelin bu sene fair play ruhumuz futbola örnek olsun. Kavgalarımız değil vereceğimiz birlik beraberlik fotoğrafları haber olsun. Bahçeşehir ailesi olarak yeni sezona sporun birleştirici gücüne inanıyor, mücadele edecek tüm takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Herkesin emeğinin karşılığını alabildiği bir yıl olsun."


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
