Begüm Yücel: 'Fair play ruhunu futbola gösterelim!'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kuraları önceki gün Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törenle çekildi.İlk maçta Galatasaray ile karşılaşacak olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün Başkanı Begüm Yücel, bu maçın kulüp adına özel bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: