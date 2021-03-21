BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal gitti

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal gitti
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21 Mart 2021 19:12
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Antalyaspor karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrasında ayrılık kararı alındı.

BB Erzurumspor, teknik direktörü Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşma sonrasında yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor'da teknik direktörlük için ilk adayın İsmail Kartal olduğu da belirtildi.



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