Bayern Münih'ten Wijnaldum'a ret!

Almanya devi Bayern Münih'te gelecek sezon için flaş bir isim gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'ten Wijnaldum'a ret!
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12 Nisan 2021 18:39
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih için gündeme Giorginio Wijnaldum geldi.

Liverpool ile sözleşmesini henüz yenilemeyen ve yaz transfer döneminde serbest oyuncu konumuna düşecek olan Hollandalı futbolcu, menajerleri tarafından Bayern Münih'e önerildi.

Ancak Bayern Münih'in yüksek maaşı ve yaşı nedeniyle Wijnaldum defterini açmadan kapattığı belirtildi.

Münih ekibinin hedefinde Borussia Mönchengladbach'ın 24 yaşındaki futbolcusu Florian Neuhaus'un olduğu aktarıldı.



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