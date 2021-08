Bayern Münih'ten PSG'ye: 'Kurallara uyuyorlar mı?'

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Bild TV'de Christian Falk'ın yayınladığı 'Bayern Insider' programına konuk oldu.



Yönetim kurulu başkanlığını devralmasıyla ilgili olarak Hainer, "Eski başkan Uli Höeness ile arkadaşım. Onu danışman olarak yanımızda tuttuğumuz için mutluyuz. CEO Oliver Kahn ile çok canlı ve yoğun bir paylaşımım var. Zaman içinde giderek olgunlaştı. Ama iş söz konusu olduğunda hala gelişmek ve kazanmak isteyen bir zihniyeti var. Oliver ile çalışmak eğlenceli. Sportif Direktör Hasan Salihamidzic ile de canlı bir iletişimimiz var. Onunla iş konuşmak ve tartışmak çok keyifli." ifadelerini kullandı.



Transfere yaklaşımıyla ilgili gelen soruya Hainer, "Denetim Kurulu üyesi olduğum dönemde onayladığımız en büyük transfer Roy Makaay'dı. Orada biraz terlemiştik. Bugünün bakış açısına göre, artık bu durum anlaşılabilir değil. Daha sonra Lucas Hernandez'i 80 milyon euro'ya transfer ettik. Kural olarak, biz yönetim kurulunu takip ediyoruz .Çünkü, transfer talepleri çok iyi şekilde oluşturulmuş oluyor. Kuruldan transfer talebi geldiğinde şaşırmıyoruz. Çünkü, her şey önceden konuşulmuş görüşülmüş oluyor." açıklamasını yaptı.



"BİZİM NAGELSMANN İLE HAYALLERİMİZ VAR"



Eski teknik direktörleri Hansi Flick'in Almanya'nın başına geçmesiyle ilgili gelen soruya Hainer, "Önünde büyük bir iş var. Milli takım son yıllarda istediği gibi performans gösteremedi. Zor bir iş ama dört gözle bu işi bekliyor. En güçlü yanlarından biri, oyunculara çok yakın olmasıdır. Flick ile iyi şartlarda ayrıldık. Herkes istediğini elde etti. Hansi artık milli bir antrenör ve bizim de Nagelsmann ile hayallerimiz var." dedi.



"KORONAVİRÜSÜN FATURASI 150 MİLYON EURO"



Önümüzdeki süreçte yeni transfer yapıp yapmayacaklarına dair gelen soruya Hainer, "Diğer tüm kulüpler gibi, koronavirüs bize acı çektirdi. 150 milyon euro daha az gelir elde ettik. Bu derece büyük bir kayıpla Bayern Münih'in bile başa çıkması kolay değil. Endişeye şu an için gerek yok ama spor ve finans açısından kulübü güvence altına almalıyız. Mükemmel bir kadromuz var. Tabii ki Hasan Salihamidzic piyasayı yakından takip ediyor. Piyasada Bayern'e uyan ve belirli bir finansal çerçevede olan bir oyuncu var, onu almaya çalışacağız. Ancak, çok acil bir transfer ihtiyacımız yok." cevabını verdi.



"HAALAND İYİ AMA BİZİM DE LEWAMIZ VAR"



Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın listelerinde olup olmadığına dair gelen soruya ise Başkan Hainer, "Kadromuzda dünyanın en iyi forveti var. Bir dünya yıldızı olan Robert Lewandowski. O bir gol makinesi. İki yıl daha bizimle ve umarım daha uzun süre bizimle kalır. Erling Haaland mükemmel bir futbolcu, bunu her maçında görebilirsiniz ama biz Robert'ten memnunuz. Lewandowski'nin sözleşmesini uzatmak istiyoruz." yanıtını verdi.



"PSG'YE ÇOK YAKINDAN BAKACAĞIZ!"



Paris Saint-Germain'in bu yaz yaptığı Messi, Ramos, Donnarumma, Hakimi gibi transferler ile ilgili düşüncesini aktaran Hainer, "Finansal Fair-Play'e nasıl uymayı başardıklarını gerçekten merak ediyorum. UEFA kurallarına nasıl uyduklarına çok dikkatli bir şekilde bakacağız. Biz buna bağlı kalıyoruz ve diğer tüm kulüplerin de böyle olmasını bekliyoruz. Paris'i yargılamak istemiyorum ama satın alma politikaları çok pahalı. Bonservis ödemeleri değil ama söz verdikleri maaşlar. Messi'nin 40 milyon euro net kazandığını duydum, vergilerle beraber 80 milyon euro maaş demek bu! Ayrıca, Hakimi, Ramos, Donnarumma derken çok büyük bir para gerekiyor." dedi.



"NE YAPARSINIZ HAYAT BU!"



David Alaba'nın Bayern'den Real Madrid'e gidince armayı öpmesi hakkında Hainer, "Bu kadar uzun süre bizimle olduktan sonra gittiği yeni takımın armasını öpmesi beni biraz şaşırttı. Ancak ne yaparsınız, hayat böyle..." imasında bulunarak sözlerini noktaladı.