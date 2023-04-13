Bayern Münih'ten Osimhen için 100 milyon euro

Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması sonrası 9 numara pozisyonunda büyük eksiklik yaşayan Bayern Münih, yeni hedefini belirledi.



Sky Sports'ta yer alan habere göre, Alman devinin Napoli'den Victor Osimhen ile ilgilendiği belirtildi.



Bayern Münih'in, bu transfer için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Osimhen'in de Bayern Münih'e transfer olmaya sıcak baktığı vurgulandı.



Öte yandan Napoli'nin, golcü futbolcu için 130 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif beklediği aktarıldı.



Napoli forması altında bu sezon 29 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Osimhen, 25 kez gol sevinci yaşadı.



Nijeryalı futbolcunun adı Bayern dışında, Paris Saint-Germain ve Manchester United ile de anılıyor.





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