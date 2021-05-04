Bayern Münih'te 9 yıllık birliktelik sona erdi

Bayern Münih, 9 yılın ardından 32 yaşındaki Javi Martinez'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'te 9 yıllık birliktelik sona erdi
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04 Mayıs 2021 19:18
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih İspanyol milli futbolcu Javi Martinez'in sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bayern Münih'in ve Martinez'in başarılı 9 yılın ardından birbirine veda edeceği belirtilerek 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmaması konusunda kulübün ve oyuncunun anlaştığı belirtildi.

Martinez, 9 yıl boyunca Bayern Münih ailesinin bir parçası olduğundan gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Bu 9 yılı unutmayacağını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, birlikte kazandığı şampiyonluklardan dolayı da mutlu olduğunu kaydetti.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer de, Javi Martinez'in bu kulübün tarihinde her zaman özel bir yere sahip olacağını belirterek, Martinez'e gelecekte her şeyin iyisini diledi.

2012'de Bayern Münih'e transfer olan Javi Martinez, Bavyera ekibiyle şimdiye kadar 8 lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 5 kez Almanya Kupası ve 2 kez UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

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