Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İngiltere ekii Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-3'lik skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.Bayern Münih'in gollerini 28. dakikada Leroy Sane, 32. dakikada Serge Gnabry, 53. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 90+2. dakikada Mathys Tel kaydetti.Manchester United'ın gollerini 49. dakikada Rasmus Höjlund, 88 ve 90+5. dakikada Casemiro'dan geldi.İngiliz ekibinde milli kalecimiz Altay Bayındır karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.Bayern Münih'te kırmızı kart cezası olan Thomas Tuchel yedek kulübesinde bulunamadı. Thomas Muller kulübede sık sık arkadaşlarına destek verdi.Bu sonucun ardından Bayern Münih, A Grubu'nda ilk haftayı lider kapattı. Manchester United ise ilk hafta puan alamadı.Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Bayern Münih, Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United, Galatasaray'ı ağırlayacak.