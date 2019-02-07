Bayern Münih, Hamburg ile 19 yaşındaki golcü oyuncu Jann-Fiete Arp'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.19 yaşındaki genç oyuncu sezon sonuna kadar Bundesliga 2'de mücadel eden Hamburg'da forma giymeye devamn edecek. Bayern istemesi halinde sezon sonunda Arp'ı kadrosuna katacak. Eğer Bayern izin verirse Arp 2019/2020 sezonunda da Hamburg'da forma giymeye devam edebilecek.Bayern'in Arp için Hamburg'a ödeyeceği bonservis bedeli ise açıklanmadı.