Bayer Leverkusen kupada 3 golle turladı!

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası son 16 turu maçında Paderborn'u 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen kupada 3 golle turladı!
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06 Aralık 2023 21:57
Almanya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Bayer Leverkusen, sahasında Paderborn ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı Leverkusen 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Victor Boniface, 28. dakikada Exequiel Palacios ve 87. dakikada Patrik Schick attı. Paderborn'un golü 83. dakikada Sebastian Klaas'tan geldi.

Bu sonucun ardından Leverkusen, Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Paderborn, kupaya veda etti.

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