Batshuayi, Aboubakar'ı mumla arattı!

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, geçen sezonun etkili ismi Vincent Aboubakar'ı mumla arattı. Belçikalı forvet, ilk 15 haftada 4 gol atarken, Aboubakar ise aynı periyotta fileleri 8 kez havalandırmıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Batshuayi, Aboubakar'ı mumla arattı!
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07 Aralık 2021 12:00
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş'ta en fazla aranan isim Vincent Aboubakar, çünkü yerine gelen Batshuayi'nin siyah-beyazlı takıma katkısı, Kamerunlu yıldızın yarısı kadar! Aboubakar geçen sezon 2 bin 136 dakikada 15 gol 5 asist yaptı. Her 142.2 dakikada bir gol atarken, her 106.8 dakikada bir de gol katkısı verdi. Batshuayi bu sezon ilk 15 maç sonunda 832 dakika forma giydi. 4 gol attı, 1 asit yaptı.

ABOU İKİ KAT FARK ATTI!

Belçikalı golcü her 208 dakikada bir gol atarken, her 166.4 dakikada bir ise gol katkısı verdi. Aboubakar geçen sezon 3'üncü haftada oynamaya başladığı Beşiktaş'ta ilk 15 haftada 8 gol atıp, 1 asist yapmıştı. Bu istastistik, Batshuayi'nin bu sezonki performansının tam iki katı. Aboubakar geçen sezon 750 bin euro'su garanti, 750 bin euro'su da tüm bonuslar olmak üzere 1.5 milyon euro'ya oynadı. Batshuayi ise sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan 3 milyon 150 bin euro alacak. 


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