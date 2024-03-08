Denver Nuggets'ın, Batı Konferansı'nda 1 numaralı sıraya yerleşmeye odaklanmak için Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Nuggets ekibinin Minnesota Timberwolves'la oynayacağı kritik maça odaklanmak istediği için, Beyaz Saray'ı ve görevdeki ABD başkanı Joe Biden'ı son şampiyon olarak ziyaret etme geleneğini takip etmeyeceğini aktardı:



"Denver Nuggets 1 numaralı seribaşı olmaya öncelik veriyor. Playofflara giderken o noktaya yükselmek için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Hatta bu hedefte ne kadar ciddi olduklarına dair bir hikayem var.



Son şampiyonun Ocak ayı sonlarında Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi gerekiyordu, ancak Biden Yönetimi'nin bir takvim çakışması olmuştu. Şubat ayının bir noktasında, ziyaret 18 Mart'a ertelenmişti ve Nuggets da 19 Mart'ta Minnesota'da Timberwolves'a karşı oynayacak.



Nuggets zorlu bir karara vararak Minnesota maçına öncelik vermek için Beyaz Saray gezisini iptal etme kararı aldı, çünkü 1 numaralı sırayı tekrar kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar."



NBA takımları, Beyaz Saray'ı eski başkan Donald Trump'ın yönetimde olduğu 2008-2016 yılları arasında eskisi kadar sık ziyaret etmiyordu. Ekipler bu süre zarfında belli politik sebeplerden dolayı bu ziyaretle ilgilenmemiş ve davet de edilmemişlerdi.





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