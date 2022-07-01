Başpehlivanlar çayıra çıkıyor

"Yağlı güreşin olimpiyatı" Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 661'inci randevusunda başpehlivan güreşleri yarın başlayacak.



Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'da, 3 gün boyunca toplam 2 bin 475 pehlivan mertlik, cesaret ve yiğitlik timsali olarak kol bağlayıp güreş tutacak.



Minik-1'de 141, minik-2'de 169, teşvik-1'de 186, teşvik-2'de 180, tozkoparanda 192, ayakta 218, deste küçükte 251, deste ortada 198, deste büyükte 100, küçük orta küçükte 428, küçük orta büyükte 125, büyük ortada 135, başaltı boyunda 98 pehlivan mücadele edecek. Başpehlivanlık güreşlerinde de 54 isim çayıra çıkacak.



Başpehlivanlık güreşlerinin ilk gününde çeyrek finalistler belli olacak



Minik boy pehlivanların güreşleriyle 661'inci randevunun başladığı organizasyonda yarın öğle saatlerinde başpehlivan güreşlerinde ilk tur mücadeleleri yapılacak.



İlk turda Abdullah Güngör, Ali Altun, Ali Gürbüz, Ali Yanatma, Arif Akın, Atilla Güzel, Cengizhan Şimşek, Emre Erkal, Ertuğrul Dağdeviren, Faruk Akkoyun, Fatih Atlı, Fatih Koyuncu, Furkan Durmuş Altın, Hakan Çalışır, Hamza Köseoğlu, Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, İsmail Erkal, İsmail Güzel, İsmail Koç, Kaan Kaya, Kürşat Korkmaz, Mecit Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, Menderes Saltık, Mustafa Batu, Mustafa Taş, Nedim Gürel, Okan Acar, Onur Balcı, Onur Şenel, Orhan Okulu, Osman Aynur, Özkan Yılmaz, Recep Çakır, Recep Kara, Recep Taslak, Rıza Yıldırım, Salih Dorum, Salih Erinç, Semih Turgut, Serhat Gökmen, Serkan Serttürk, Süleyman Aykırı, Süleyman Başar, Şaban Yılmaz, Şahali Kurt, Tanju Gemici, Turan Balaban, Ünal Karaman, Yalçın Üncül, Yıldıray Akın ve Yusuf Can Zeybek kura çekecek.



54 başpehlivanın güreşinde rakibini yenen 27 başpehlivan, ikinci tura çıkacak.



Kural gereği başpehlivan sayısının 16'ya düşürülmesi için 5 pehlivan, güreş yapmadan üçüncü tura yükselecek. İkinci turda 22 pehlivan güreşe tutuşacak. Üçüncü tur güreşleri sonrası organizasyonda başpehlivanlık ilk gün güreşleri tamamlanacak ve çeyrek finalistler belli olacak.



3 Temmuz Pazar günü 8 başpehlivan, çeyrek final mücadelesiyle güne başlayacak. Yarı final karşılaşmaları ve finalin yapılacağı organizasyonun son gününde Türkiye'nin başpehlivanı belirlenmiş olacak, ayrıca ödül töreni yapılacak ve ağa belirlenecek.



Bugüne dek 4 başpehlivan altın kemerin ebedi sahibi oldu



Edirne Belediyesince 1960 yılında resmi olarak başlatılan altın kemer uygulamasında, üç yıl fire vermeden üst üste Kırkpınar'da şampiyon olan başpehlivan altın kemerin ebedi sahibi olurken, bugüne dek 4 isim bunu başardı



Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında 22 ayar 480 gram altından imal edilen "altın kemer"i ilk kez, 1960 yılında İbrahim Karabacak aldı.



Daha sonraki yıllarda seriyi tamamlayan Ordulu Mustafa Bük (1966-1967-1968), Karamürselli Aydın Demir (1976-1977-1978), Denizlili Hüseyin Çokal (1982-1983-1984) birer kez altın kemerin ebedi sahibi olurken, Karamürselli Ahmet Taşçı, Cumhuriyet tarihinde iki kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) bu başarıya imzasını attı.



Ali Gürbüz ve Recep Kara dörder kez başpehlivanlığı kazandı



Kırkpınar Er Meydanı'nda yarın çayıra çıkacak başpehlivanlardan 2'si, daha önce 4'er kez altın kemeri kazanma başarısı gösterdi.



Üst üste 3'üncü kez kazanarak altın kemerin daimi sahibi olmak için mücadele verecek Ali Gürbüz, bugüne dek 2011, 2012, 2019 ve 2021 yıllarında olmak üzere 4 kez başpehlivanlığı kazandı.



Kırkpınar'ın tecrübeli isimlerinden Recep Kara da 2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarında olmak üzere 4 kez birincilik kürsüsüne çıktı.



Başpehlivanlık güreşlerinde yer alacak isimlerden İsmail Balaban 2013 ve 2017, Mehmet Yeşil Yeşil 2009 ve 2010, Orhan Okulu 2015 ve 2018, Fatih Atlı 2014, Şaban Yılmaz 2005, Osman Aynur 2006'da kazanan isimler olarak dikkati çekiyor.



"Peşrev ustası" Şaban Yılmaz için son Kırkpınar



Er meydanlarında çektiği peşrevle bu konudaki ustalığını gösteren, tribünleri en çok coşturan güreşçilerin başında gelen 644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin (2005) başpehlivanı Şaban Yılmaz, er meydanında yine peşrevleriyle seyirciyi coşturacak.



2017 yılında 3'üncü, 2018'de 2'nci olan 45 yaşındaki Şaban Yılmaz, tecrübesiyle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışacak. Yaş kuralı nedeniyle bu yıl son kez güreşecek Şaban Yılmaz, er meydanına son damgasını vurmak için çıkacak.



Bu isimlerin dışında Kocaeli Sekapark Altın Kemer Güreşleri ve Terme Yağlı Güreşleri başpehlivanı Nedim Gürel, 115. Yalova Altınova Fevziye Güreşleri başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan, "Örümcek adam" olarak bilinen Çorum Tevfik Kış Yağlı Güreşleri başpehlivanı Serhat Gökmen, "Dadaşların turbosu" Hamza Köseoğlu, Osman Aynur, Furkan Durmuş Altın, Hasan Cengiz, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş, başpehlivanlık için ön plana çıkabilecek güreşçiler arasında gösteriliyor.



İsmail Koç, ev sahibi avantajıyla çayırda olacak



Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2011 yılı küçük orta büyük birinciliği, 2012 yılı büyük orta ikinciliği ile 2013 yılı başaltı ikinciliği elde eden İsmail Koç, 2013 yılından bu yana başpehlivan kategorisinde güreşiyor. Son iki yıldır dikkatleri üzerine çeken Edirne Trakya Birlik güreşçisi İsmail Koç, 2 metre boyuyla çayırın en uzun pehlivanlarından.



Koç, bu yıl Bursa Mustafa Kemal Paşa 16. Yalıntaş Güreşleri ile 97. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı Güreşleri'nde başpehlivan, Antalya 1. Kaş Yağlı Güreşleri'nde de ikinci oldu.



Kırkpınar'da geçen sene finalde Ali Gürbüz'e kaybeden İsmail Koç, bu yıl da sert güreşiyle rakiplerine üstünlük kurmaya çalışacak.



Ağalık ihalesi de pazar günü gerçekleşecek



Ağalık ihalesi, başpehlivanlık final güreşi öncesi er meydanına kurulacak ihale masasında gerçekleşecek.



Sembolik ağalık koçuna en yüksek bedeli veren, gelecek yılın güreş ağası olacak.



Son 15 yılda 13 kez güreş ağalığı yapan Seyfettin Selim, bu yıl da ağalık ihalesine gireceğini açıkladı. Selim, geçen yıl 1 milyon 22 bin liraya ihaleyi kazanmıştı. Bu yıl ağalık ihalesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı dolayısıyla 2 milyon 23 bin liradan açılacak.



661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor'dan yayımlanacak.





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