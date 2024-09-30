Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk derbisi

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Salı günü. Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk derbisi
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30 Eylül 2024 15:00
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında salı günü Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

İki takım, grupta oynadıkları ilk karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Litvanya temsilcisi Wolves'ı 80-69 mağlup etti. Beşiktaş Fibabanka da sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yendi.

Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Fibabanka, grupta ikide iki yapmak için sahaya çıkacak.

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