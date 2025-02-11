Başakşehirli futbolcu Onur Ergün ameliyat edildi

Başakşehir futbolcusu Onur Egün sakatlık geçirdi. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, oyuncusunu hastanede ziyaret etti

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Başakşehirli futbolcu Onur Ergün ameliyat edildi
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11 Şubat 2025 19:13
RAMS Başakşehir'in, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak bileği kırılan Onur Ergün, ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncunun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

32 yaşındaki oyuncuyu hastanede ziyaret eden kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, Onur'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı.


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