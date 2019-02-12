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Başakşehir'den Clichy açıklaması

Medipol Başakşehir'den Gael Clicyhy'nin sakatlığına dair bir açıklama geldi.

Kaynak: DHA
Başakşehir'den Clichy açıklaması
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12 Şubat 2019 13:59
Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy'nin sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edildi.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gael Clichy'nin sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Clichy, Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptığı maçın ilk yarısında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

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