Başakşehir'de sakatlık şoku!

Başakşehir'in Belçikalı futbolcusu Nacer Chadli, Ankaragücü maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de sakatlık şoku!
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10 Ocak 2021 16:41
Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olan Başakşehir, sakatlıkla sarsıldı.

Turuncu - lacivertli ekibin Belçikalı hücum oyuncusu Nacer Chadli, 35. dakikada depar atarken yerde kaldı ve sağlık görevileri oyuna çağırıldı. Chadli, karşılaşmaya devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.

Tecrübeli futbolcunun yerine Aleksic oyuna dahil oldu. Chadli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



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