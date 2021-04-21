Başakşehir'de iki pozitif vaka

Başakşehir, Kasımpaşa maçı öncesinde iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Başakşehir'de iki pozitif vaka
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21 Nisan 2021 18:34
Başakşehir, Kasımpaşa maçı öncesinde yapılan rutin koronavirüs testlerinde iki oyuncunun pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesinde de Deniz Türüç koronavirüse yakalanmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Başakşehir, 36. haftasında 22 Nisan Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



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