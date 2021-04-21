Başakşehir'de iki pozitif vaka

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Başakşehir, Kasımpaşa maçı öncesinde yapılan rutin koronavirüs testlerinde iki oyuncunun pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesinde de Deniz Türüç koronavirüse yakalanmıştı.Başakşehir, 36. haftasında 22 Nisan Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.