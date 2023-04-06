Başakşehir'in en golcü ikinci ismi; Danijel Aleksic

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Danijel Aleksic, Galatasaray'a attığı golle bu sezon gol sayısını 12'ye yükseltti ve takımının en golcü ismi oldu.



Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5 golü bulunan Aleksic, Türkiye Kupası'nda da ilk golünü Galatasaray'a karşı attı ve bu sezonki gol sayısını 12 yaptı.



Turuncu-lacivertli ekipte Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 11 golü bulunan Serdar Gürler ise Aleksic'in ardından Başakşehir'in en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ