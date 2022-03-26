Başakşehir'de hazırlıklar sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'de hazırlıklar sürdü
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26 Mart 2022 22:52
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya kampındaki antrenman üç grup halinde yapılan 5'e 2 çalışması ardından taktik idmanla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip 27 Mart Pazar günü yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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