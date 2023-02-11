Bartra'dan depremzedeler için açık artırma desteği

Trabzonspor'un İspanyol stoperi Marc Bartra, hayranı olan küçük taraftara hediye ettiği formayı satın alarak depremzedeler yararına açık artırmaya sunacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bartra'dan depremzedeler için açık artırma desteği
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11 Şubat 2023 11:12
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden sonra afetzedelere yardımlarda bulunan futbolculara Trabzonsporlu Marc Bartra da katıldı.

Başarılı oyuncu, formasını hediye ettiği Çınar Ayık'ın (10) depremzedeler yararına formayı açık artırmaya çıkardığını öğrenerek taraftarın ailesiyle iletişime geçti.

Küçük taraftardan formayı satın alma sözü veren yıldız stoper, imzalı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yeniden açık artırmaya çıkaracak.

 

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