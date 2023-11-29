NBA efsanesi ve mevcut analist Charles Barkley, Golden State Warriors'ın 2023 playofflarında Sacramento Kings'e karşı "şansının yaver gittiğini" iddia etti.



Barkley, Warriors hakkındaki son yorumlarıyla takımın "bitmiş" olduğuna dair daha önceki beyanını yinelemekle kalmadı, aynı zamanda 2023 playofflarında Kings'e karşı gösterdikleri performansa da ışık tuttu.



Barkley, geçtiğimiz gece Sezon İçi Turnuvası'nda Kings'e karşı 24 sayı öne geçtikten sonra 124-123 mağlup olan Golden State'in, önceki sezonun playofflarındaki başarısının beceriden çok şansa bağlı olduğunu ileri sürerek, bunu Steph Curry'nin serinin 7. maçındaki olağanüstü performansına bağladı:



"Daha önce söylediğim gibi, bu takım bitmiş. Hepiniz söylediğimde bana deli muamelesi yaptınız. Geçen yıl Steph 7. maçta çok iyi oynadığı için turu atlamışlardı. Sacramento'nun onları yenmesi lazımdı.



Steph de yakında yavaşlamaya başlayacak. Yaşlı bir takım, herkes bir noktada yavaşlayacak. Steph bu performansını sürdüremeyecek çünkü diğer adamlar da eskisi gibi değil. Yaşlandılar. Bu takım bitmiş. Şampiyonluk adayı falan değiller."



Warriors şu anda Batı Konferansı'nda 8-10'luk derecesiyle 10. sırada yer alıyor.





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