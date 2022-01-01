Barkley: "Lakers, büyük ödleklik yapıyor!"

Hall of Fame oyuncu Charles Barkley, Los Angeles Lakers'ın son dönemdeki başarısızlığı için Russell Westbrook ve koç Frank Vogel'i suçlamasını eleştirdi.



Sezon öncesinde Lakers, kağıt üzerinde Westbrook, LeBron James ve Anthony Davis'ten oluşan bir takımla şampiyonluk için rekabet edebilecek bir kadroya sahip olduğuna inanıyordu. Ancak bu umut, son zamanlarda takımın şampiyonluk için yarışacak durumda olmadığı netleştiği için hayal kırıklığına dönüştü.



Barkley, TNT'nin Inside the NBA isimli programında açık bir şekilde Lakers'ın "korkak" olduğunu söyledi:



"Lakers büyük ödleklik yapıyor. Başarısızlıklarını Russell Westbrook ve Frank Vogel'ın üstüne yıkmaya çalışmaları cidden tepemi attırıyor. Diğer kanallardaki o soytarılar gibi Lakers yalakalığına hiç girmeyeceğim.



Şimdi de Frank Vogel ve Russell Westbrook'u suçluyorlar. Bu çöp kadroyu bir araya getiren o tepedekiler, korkak gibi saklanıp 'Frank ve Russ yüzünden' diyorlar. Bütün o yaşlı morukları oraya getiren sizsiniz.



Geçen ay LeBron dışında takımdaki en iyi adam kimdi? Stanley Johnson. Sokaktan rastgele bir adam getiriyorsunuz ve en iyi ikinci oyuncunuz oluyor. Bu işleri artık kim yönetiyorsa, bildiğin paçayı sıyırmış durumda. Komik gerçekten."



Lakers, Batı Konferansı'nda 22-23'lük derecesi ile sekizinci sırada yer alıyor.



