Barış Alper Yılmaz: "Nerede oynadığımın önemi yok"

Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz: 'Nerede oynadığımın önemi yok'
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02 Aralık 2023 21:17
Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Barış Alper Yılmaz, açıklama yaptı.

Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün farklı bir pozisyonda oynadım ama önemi yok. Ben takımıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum." dedi.

Barış Alper Yılmaz ayrıca, "Pozisyon vermedik, daha iyi olabilirdik ama kazandığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.

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