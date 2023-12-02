Barış Alper Yılmaz: 'Nerede oynadığımın önemi yok'

Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Barış Alper Yılmaz, açıklama yaptı.
Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün farklı bir pozisyonda oynadım ama önemi yok. Ben takımıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum." dedi.
Barış Alper Yılmaz ayrıca, "Pozisyon vermedik, daha iyi olabilirdik ama kazandığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.
Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün farklı bir pozisyonda oynadım ama önemi yok. Ben takımıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum." dedi.
Barış Alper Yılmaz ayrıca, "Pozisyon vermedik, daha iyi olabilirdik ama kazandığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU