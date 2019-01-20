Barcelona'nın transferde hedefi; Cedric Bakambu

LUİS SUAREZ'E ALTERNATİF OLACAK



2.5 YILDA FİYATINI 5'E KATLADI

İspanya ligi La Liga ekiplerinden Barcelona gözünü eski Bursasporlu futbolcu Cedric Bakambu'ya çevirdi.Barcelona'da hucum opsiyonlarını geliştirmek isteyen teknik direktör Ernesto Valverde'nin La Liga'da sezonun ikinci yarısı öncesi Avrupa çapındaki birçok golcü ile bağlantı kurduğu ve son olarak Cedric Bakambu'da karar kıldığı belirtildi.İspanyol basınında yer alan haberde, Bakambu'nun hızı ve fiziksel yapısıyla takıma katkı sağlayacağını bunun yanı sıra Luis Suarez için iyi bir alternatif olabileceğini düşünen Valderde için bu transferde tek sorun Çin ekibinin satmak istememesi olduğu gösterildi. Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan, geçen sezon devre arasında 40 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'yu takımda tutmak istiyor. Cedric Bakambu'nun Çin'de 12 ay geçirmesine rağmen hala uyum sağlayamadığı ve adaptasyon sorunu yaşaması Barcelona'nın bu transferde elini güçlendiriyor.2014/2015 Sezonunda Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor'da gösterdiği başarılı performansla 7.5 milyon Euro karşılığında La Liga ekiplerinden Villareal'e transfer olan Bakambu, La Liga'daki performasıyla da 40 milyon Euro gibi ciddi bir bedelle Çin ligi ekiplerinden Beijing Sinobo Guoan'a transfer olmuştu.Cedric Bakambu, Beijing Sinobo Guoan'de forma giydiği 28 maçta 23 gol, 7 asistlik bir performans göstermişti.