Barcelona'nın Erling Haaland hayali!

Barcelona, 2025 yazında Manchester City'den Erling Haaland'ı kadrosuna katmak için uğraşacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'nın Erling Haaland hayali!
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04 Ekim 2024 20:18
La Liga'da Real Madrid'in 3 puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Barcelona, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Erling Haaland ile ilgileniyor.

Barça'nın 2025 yılının yaz ayında bu transfer için harekete geçeceği aktarıldı.

Piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösterilen ve Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli yıldız için Katalan devinin yoğun çaba sarf edeceği belirtildi.

Manchester City formasıyla 107 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 101 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. İngiliz devi, Haaland'ı 2022 yılında 60 milyon euro bedelle transfer etmişti.

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