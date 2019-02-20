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Barcelona, Lyon duvarını aşamadı!

Barcelona, Olimpik Lyon deplasmanında 25 şut gönderdi ancak golü bulamadı.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona, Lyon duvarını aşamadı!
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20 Şubat 2019 00:58
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Olimpik Lyon ile Barcelona karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'de oynanan maç 0-0 sona erdi.

Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta eski Beşiktaşlı Marcelo ve Galatasaraylı Jason Denayer, Lyon formasıyla maça ilk 11'de başladı.

Barcelona, mücadeleye büyük baskıyla başlasa da ilk tehlikeyi Lyon yarattı ve Terrier'nin şutu direkte patladı. Barça ise ilk yarım saatlik dilimde 8 şutla Lyon kalesini yoklasa da sadece 1 isabet sağlayabildi. Kalan 15 dakikalık bölümde Anthony Lopes ve Marc Andre Ter Stegen, gole izin vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Barcelona, ikinci yarıda mücadelenin yine tek hakimiydi. Gol için büyük baskı kuran Barcelona'da Lionel Messi daha çok topla buluştu, daha fazlla şansını denedi. Luis Suarez de ilk yarıdakine oranla daha hareketliydi ancak Fransa'da mücadele golsüz sona erdi.

Çeyrek finale kalacak takımı belirleyecek olan maç, 13 Mart Çarşamba TSİ 23.00'te Camp Nou'da oynanacak.

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