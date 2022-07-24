Barcelona için Chelsea'yi reddetti!

İspanya'da Sevilla forması giyen Jules Kounde, Barcelona'ya transfer olmak için Premier Lig ekibi Chelsea'nin transfer teklifini reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona için Chelsea'yi reddetti!
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24 Temmuz 2022 15:43
İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'da forma giyen Jules Kounde transferde Barcelona ve Chelsea ile transferde anılıyor. Fransa ve Benin vatandaşlığı bulunan 23 yaşındaki futbolcu, Chelsea'nin transfer teklifini reddetti.

KOUNDE, CHELSEA'Yİ REDDETTİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, 65 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Sevilla bu teklife yeşil ışık yaktı fakat; futbolcu Barcelona'ya transfer durumunun şu anda gerçekleşmeyeceğini düşündüğü için İngiliz ekibine gitmek istemedi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Kounde geçen sezon Sevilla'da 44 maçta 3749 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kounde daha önce Fransa'da Bordeaux formasını da giymişti.

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