İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'da forma giyen Jules Kounde transferde Barcelona ve Chelsea ile transferde anılıyor. Fransa ve Benin vatandaşlığı bulunan 23 yaşındaki futbolcu, Chelsea'nin transfer teklifini reddetti.



KOUNDE, CHELSEA'Yİ REDDETTİ



İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, 65 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Sevilla bu teklife yeşil ışık yaktı fakat; futbolcu Barcelona'ya transfer durumunun şu anda gerçekleşmeyeceğini düşündüğü için İngiliz ekibine gitmek istemedi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Kounde geçen sezon Sevilla'da 44 maçta 3749 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kounde daha önce Fransa'da Bordeaux formasını da giymişti.





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