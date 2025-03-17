Barcelona'dan Atletico Madrid karşısında geri dönüş!

İspanya La Liga'da Barcelona, Atletico Madrid deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'dan Atletico Madrid karşısında geri dönüş!
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17 Mart 2025 01:03
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Metropolitano'daki maçta Barcelona, geri dönüşe imza attı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid, 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth'un golleriyle Barcelona karşısında 2-0'ı buldu.

Barcelona, Sörloth'un golünün ardından Atletico Madrid karşısında geri dönüşe imza attı. Katalan ekibi, 72. dakikada Robert Lewandowski ve 78. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle durumu 2-2'ye getirdi.

Barcelona, Lamine Yamal'ın 90. dakikada attığı golle Atletico Madrid deplasmanında 3-2 öne geçti. Katalan ekibi, 90+8. dakikada Ferran Torres'in attığı golle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcelona, 60 puana yükseldi. Atletico Madrid, 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, sahasında Girona'yı konuk edecek. Atletico Madrid, Espanyol deplasmanına gidecek.

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