İspanya La Liga'nın 28. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Metropolitano'daki maçta Barcelona, geri dönüşe imza attı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Atletico Madrid, 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth'un golleriyle Barcelona karşısında 2-0'ı buldu.



Barcelona, Sörloth'un golünün ardından Atletico Madrid karşısında geri dönüşe imza attı. Katalan ekibi, 72. dakikada Robert Lewandowski ve 78. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle durumu 2-2'ye getirdi.



Barcelona, Lamine Yamal'ın 90. dakikada attığı golle Atletico Madrid deplasmanında 3-2 öne geçti. Katalan ekibi, 90+8. dakikada Ferran Torres'in attığı golle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Barcelona, 60 puana yükseldi. Atletico Madrid, 56 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, sahasında Girona'yı konuk edecek. Atletico Madrid, Espanyol deplasmanına gidecek.



