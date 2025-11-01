Barcelona'da Will Clyburn ile inanılmaz son!

EuroLeague 8. hafta maçında Partizan ile Barcelona karşılaştı.
Barcelona, deplasmanda oynadığı maçtan 78-76 galibiyetle ayrıldı. Barcelona'ya galibiyeti son saniye üçlüğü ile Will Clyburn getirdi.
Bu sonucun ardından Barcelona, EuroLeague'de beşinci galibiyetini elde etti. Partizan ise beşinci mağlubiyetini aldı.
EuroLeague'in bir sonraki haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Partizan, Olympiakos deplasmanına gidecek.
