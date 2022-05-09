Barcelona'da Inaki Pena kararı!

Galatasaray'a devre arası transfer döneminde kiralık olarak katılan Inaki Pena'nın Barcelona'ya döneceği ifade edildi.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona Teknik Direktörü kaleci mevkii de dahil olmak üzere yönetimden 7 transfer istedi. Maddi olarak hala zor bir dönemden geçen ve ekonomik gücü kısıtlı olan Katalan temsilcisi ise Xavi'nin kaleci isteğini altyapıdan Inaki Pena ile çözecek.



TER STEGEN'İN YEDEĞİ OLACAK



Haberde, devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan 23 yaşındaki Pena'nın gelecek sezon Barcelona'ya döneceği ve as kaleci Marc-Andre ter Stegen'i yedekleyeceği aktarıldı.



GALATASARAY'DA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ



Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena, sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korudu. Genç kaleci, Muslera'nın sakatlığını atlatması sonrası kaleyi Uruaylı eldivene kaptırdı.



BARCELONA'DA DİĞER İSİMLER



Öte yandan İspanyol medyasındaki haberde Xavi'nin istediği diğer isimlere de yer verildi. Genç teknik adamın, savunmanın sağına bir transfer istediği ve futbolcunun yüksek olasılıkla Chelsea'den Cesar Azpilicueta olduğu vurgulandı. Katalan devinin, sol bek için ise Marcos Alonso, Jose Luis Gaya ve Aljandro Grimaldo ile ilgilendiği ifade edildi.



KESSIE VE RUBEN NEVES



Milan ile sözleşmesi bitecek orta saha Franck Kessie'nin Katalan devine bonservissiz transfer olacağı belirtildi. Xavi'nin, Frankie de Jong'un ayrılması durumunda ise orta sahaya bir transfer daha istediği ve Wolverhampton forması giyen Ruben Neves'in adaylarından biri olduğu kaydedildi.



ROBERT LEWANDOWSKI!



Barcelona'da hücum hattı için düşünülen iki ismin ise Leeds United'dan Raphinha ve Bayern Münih'ten Robert Lewandowski olduğu öne sürüldü.





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