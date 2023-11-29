Barcelona'da eski aşk alevlendi

Barcelona, Liverpool'da forma giyen eski oyuncusu Thiago Alcantara'yı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da eski aşk alevlendi
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29 Kasım 2023 18:39
Zirve yarışında dördüncü sırada bulunan Barcelona, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sport'un haberine göre; Barcelona, 32 yaşındaki eski orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'yı gündemine aldı. 

İspanyol devinin, Liverpool'da forma giyen tecrübeli oyuncu için yakın zamanda görüşme planladığı ifade edildi. 

YÜKSEK İHTİMAL GÖRÜLÜYOR

Ayrıca haberde, İspanyol devinin, Liverpool'da sakatlığının ardından bu sezon hiç forma şansı hiç bulamayan Alcantara'yı kadrosuna katmasının yüksek ihtimal görüldüğü belirtildi. 

SÖZLEŞMESİ BİTECEK 

Liverpool'un da bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek Alcantara'dan da gelir elde etmek için transfer görüşmeierine onay vereceği öne sürüldü. 

BARCELONA KARİYERİ 

Barcelona kariyerinde toplam 100 karşılaşmaya çıkan Alcantara, bu karşılaşmalarda 11 gol, 20 asistlik performans sergilemişti. 

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