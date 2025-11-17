17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Barcelona, Camp Nou'ya dönüyor!

Barcelona, bu hafta oynanacak Athletic Bilbao karşılaşmasıyla Camp Nou'ya geri döneceklerini açıkladı.

Barcelona, Camp Nou'ya dönüyor!
Barcelona, 1 Haziran 2023 tarihinden beri uzak olduğu evi Camp Nou'ya kavuşuyor.

Katalan kulübü, 22 Kasım Cumartesi günü Athletic Bilbao'ya karşı oynayacakları maç ile Camp Nou'ya resmen döneceklerini duyurdu.

Ancak kulübün açıklamasına göre tribünlerinin henüz tamamen tamamlanmaması sebebiyle stadyumun maksimum kapasitesi 45 bin olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
