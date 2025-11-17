Barcelona, Camp Nou'ya dönüyor!

Barcelona, 1 Haziran 2023 tarihinden beri uzak olduğu evi Camp Nou'ya kavuşuyor.



Katalan kulübü, 22 Kasım Cumartesi günü Athletic Bilbao'ya karşı oynayacakları maç ile Camp Nou'ya resmen döneceklerini duyurdu.



Ancak kulübün açıklamasına göre tribünlerinin henüz tamamen tamamlanmaması sebebiyle stadyumun maksimum kapasitesi 45 bin olacak.