Barça'dan sürpriz sol bek atağı!

Barcelona, Tottenham forması giyen Sergio Reguilon'u kadrosuna katmak istiyor.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barça'dan sürpriz sol bek atağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2024 17:09
Galatasaray'ın da gündemine gelen Sergio Reguilon'a dikkat çeken bir talip çıktı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Barcelona, 27 yaşındaki İspanyol sol beki kadrosuna katmak istiyor.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ

Haberde Katalan devinin oyuncunun temsilcisiyle temaslara başladığı ve Reguilon ile ilgili bilgi aldığı yazıldı.

BRENTFORD'DA KİRALIK OYNADI

Tottenham ile bir yıl sözleşmesi kalan Reguilon, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Brentford'da kiralık geçirdi.

İngiliz ekibinde 16 maça çıkan İspanyol oyuncu, 4 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery