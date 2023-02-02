Bandırmaspor, yeni forvetini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor, Slovan Bratislava'da forma giyen Sırp forvet Ivan Saponjic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ara transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, 25 yaşındaki oyuncu Saponjic ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaştı.



Daha önce Benfica, Zulte Waregem, Atletico Madrid, Cadiz ve Slovan Bratislava takımlarında forma giyen Saponjic'in 206 maçta 41 gol attı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ