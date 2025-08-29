29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
0-023'
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-023'
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-124'
29 Ağustos
Elche-Levante
2-061'
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-07'
29 Ağustos
Lens-Brest
0-09'
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
3-0DA

Bandırmaspor, Vanspor'u Tanque ile geçti

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda Vanspor'u 2-1 mağlup etti.

Bandırmaspor, Vanspor'u Tanque ile geçti
Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Vanspor, Bandırmaspor'u konuk etti.

Van Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 44'ncü dakikalarda Douglas Tanque kaydetti.

Ev sahibi Vanspor'un tek golü ise 51'de Ivan Cedric tarafından geldi.

Bandırmaspor, bir sonraki karşılaşmasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Vanspor ise Çorum FK'ye konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 5 0 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 7 1 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
