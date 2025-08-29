Bandırmaspor, Vanspor'u Tanque ile geçti

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Vanspor, Bandırmaspor'u konuk etti.



Van Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 44'ncü dakikalarda Douglas Tanque kaydetti.



Ev sahibi Vanspor'un tek golü ise 51'de Ivan Cedric tarafından geldi.



Bandırmaspor, bir sonraki karşılaşmasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Vanspor ise Çorum FK'ye konuk olacak.



