Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Yalçıner ile 6 aylık sözleşme yapıldığı bildirildi.
Açıklama, 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Akhisarspor formalarını giydiği belirtildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Yalçıner ile 6 aylık sözleşme yapıldığı bildirildi.
Açıklama, 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Akhisarspor formalarını giydiği belirtildi.