Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i transfer etti
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07 Ocak 2021 18:43
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Yalçıner ile 6 aylık sözleşme yapıldığı bildirildi.

Açıklama, 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Akhisarspor formalarını giydiği belirtildi. 



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