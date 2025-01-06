Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir Bld.Spor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 93-85 mağlup etti.
Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçının ilk periyodu 24-24 eşitlikle geçilirken konuk ekip, soyunma odasına 44-42 önde gitti.
Final periyoduna 67-64 geride giren Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, son çeyrekte skor üstünlüğünü tekrar ele geçirerek sahadan 93-85 galip ayrıldı.
Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçının ilk periyodu 24-24 eşitlikle geçilirken konuk ekip, soyunma odasına 44-42 önde gitti.
Final periyoduna 67-64 geride giren Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, son çeyrekte skor üstünlüğünü tekrar ele geçirerek sahadan 93-85 galip ayrıldı.