Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir Bld.Spor'u mağlup etti

Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 93-85 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir Bld.Spor'u mağlup etti
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06 Ocak 2025 21:26
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 93-85 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçının ilk periyodu 24-24 eşitlikle geçilirken konuk ekip, soyunma odasına 44-42 önde gitti.

Final periyoduna 67-64 geride giren Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, son çeyrekte skor üstünlüğünü tekrar ele geçirerek sahadan 93-85 galip ayrıldı.

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