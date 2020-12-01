'Balotelli Vasco'da Maradona etkisi yaratacak'

Transfer dönemi sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Mario Balotelli'nin Brezilya ekiplerinden Vasco Da Gama ile flörtü sürüyor.



Daha önce sosyal medyada Vasco Da Gama başkanının hesabından yaptığı paylaşımda Brezilya Ligi'ne gideceğinin sinyallerini veren Balotelli'nin transferi henüz netleşmedi ancak konuyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Brezilya'nın köklü ekiplerinden Vasco Da Gama'nın Sportif Direktörü Fabio Cordella yaptığı açıklamada Balotelli'nin kendilerine transfer olması halinde taraftarları açısından Maradona etkisi yaratacağına inandıklarını söyledi.



Cordella Balotelli'nin de kulüplerine transfer olmayı çok istediğini söyleyen Cordella, "Balotelli bize gelmeyi çok istiyor. Unutmayın Vasco, dünyada Real Madrid'den sonra en çok kupa kazanan 2. kulüp. Eğer Balotelli bize gelirse taraftarımız için Maradona etkisi yaratacak, buna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.



"ZİHİNSEL OLGUNLUĞA ULAŞTI"



Balotelli'nin artık aptalca şeyler yapmayacağını ve zihinsel olguluğa ulaştığını düşündüklerini belirten Cordella, "Resmi olarak bir sözleşme yapılmadı ama görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım 15 Ocak'a kadar bu transferi bitirebiliriz. Vasco'nun Balotelli gibi bir oyuncuya ihtiyacı var" diye konuştu.



Mario Balotelli son olarak İtalya 4. Ligi Sporting Franciacorta takımıyla idmanlara çıkarken görüntülenmişti.









