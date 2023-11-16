Balotelli dizinden ameliyat edildi!

Yukatel Adana Demirsporlu yıldız golcü Mario Balotelli dizinden ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balotelli dizinden ameliyat edildi!
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16 Kasım 2023 16:18
Son güncelleme 16 Kasım 2023 16:27
Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

5 MAÇTA 3 GOL ATTI

Sezon başı kadroya katılan Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 5 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşayan İtalyan futbolcu, 181 dakikada sahada kaldı.

"2, 3 AY YOK"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan Balotelli'nin sakatlığını açıkladı. Başkan Sancak, "Sakattı buna rağmen ihtiyaç olursa kadrodaydı. 2-3 ay yok" ifadelerini kullandı.


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