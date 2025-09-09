09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Balıkesirspor'da Cem Kavçak'ın güveni tam

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, Söke deplasmanında kaybedilen 2 puana üzülse de ortaya konan futbolun umut verdiğini belirterek, Tire 2021 FK maçında daha hazır ve az hata yapan bir takım sözü verdi.

calendar 09 Eylül 2025 14:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Söke 1970 SK deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak çok daha iyi olacaklarını söyledi.

İlk maç öncesi transfer yasağı krizini güçlükle aşarak yeni oyuncularına son anda lisans çıkarmayı başaran Bal-Kes'te Cem Kavçak, Aydın deplasmanında kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını ama ortaya koyulan futbolun ilerisi için umut verdiğini söyledi.

Takımın özellikle beraberlik golünden sonra sahaya karakter koyan son derece istekli bir oyun ortaya koyduğunu belirten Cem Kavçak, cumartesi günü Tire 2021 FK önünde eksikleri iyi analiz ederek, daha hazır ve az hata yapan bir Balıkesirspor izlettireceklerini ve hak ettikleri galibiyeti taraftarlara hediye edeceklerini ifade etti.

Balıkesirspor bu maçın ardından hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Yalova FK 77 ile evinde oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
