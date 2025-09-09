Balıkesirspor'da Cem Kavçak'ın güveni tam

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Söke 1970 SK deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak çok daha iyi olacaklarını söyledi.



İlk maç öncesi transfer yasağı krizini güçlükle aşarak yeni oyuncularına son anda lisans çıkarmayı başaran Bal-Kes'te Cem Kavçak, Aydın deplasmanında kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını ama ortaya koyulan futbolun ilerisi için umut verdiğini söyledi.



Takımın özellikle beraberlik golünden sonra sahaya karakter koyan son derece istekli bir oyun ortaya koyduğunu belirten Cem Kavçak, cumartesi günü Tire 2021 FK önünde eksikleri iyi analiz ederek, daha hazır ve az hata yapan bir Balıkesirspor izlettireceklerini ve hak ettikleri galibiyeti taraftarlara hediye edeceklerini ifade etti.



Balıkesirspor bu maçın ardından hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Yalova FK 77 ile evinde oynayacak.



