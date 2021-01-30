Bakasetas Trabzonspor'da!

BAKASETAS İLK YARININ YILDIZLARINDAN

ALANYASPOR, BAKASETAS'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzonspor, Bakasetas için Alanyaspor ile anlaşıldığını ve Yunan oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu."Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir.Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."27 yaşındaki Anastasios Bakasetas Alanyaspor'da bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkarak 7 gol 2 asist üretti ve ilk yarının en çok göze batan isimlerinden biri olmuştu. Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.Alanyaspor Kulübü, yollarını ayırdığı Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas için teşekkür mesajı yayımladı.Kulübün sosyal medya hesabından Türkçe ve Yunanca yapılan paylaşımda, "Kulübümüze adım attığı ilk andan bugüne kadar gerek kişiliği gerekse sportif katkılarıyla gönülleri fetheden Anastasios Bakasetas'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar dileriz. Yolun açık olsun Baka." ifadelerine yer verildi.