Bakasetas, Pana'ya transferinin perde arkasını anlattı!

Panathianikos'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Bakasetas, Pana'ya transferinin perde arkasını anlattı!
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23 Ocak 2024 17:10
Son güncelleme 23 Ocak 2024 17:11
Panathianikos'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yunan oyuncu yaptığı açıklamada, "Pana beni almak için her şeyi yaptı. Böyle büyük bir kulüp size bu kadar ilgi gösteriyorsa fazla düşünmenize gerek kalmıyor. Bir takımın bir oyuncuya bu kadar istekli olması sizin için bir onurdur. Bir futbolcu olarak beni gerçekten isteyen takımlara gitmeyi seviyorum. Transferim çok uzun sürmedi. Birkaç gün içinde gerçekleşti." dedi.

Panathianikos'un için yılın transferi olarak belirtilmesiyle ilgili Bakasetas, "Bunu saklayamam, bu sözlerle gündem olmak güzel. Bu transferi olumlu bulan ve hakkımda bu şekilde konuşanlara teşekkür ediyorum. Şu anda yapmam gereken şey 5 yaşımdan beri yaptığım gibi futbol oynamak. Başka bir şeyle ilgilenmiyorum. Taraftarların benden talepleri ve beklentileri olması hoşuma gidiyor. Tek yapmam gereken kendim olmak ve gelişmek." açıklamasını yaptı.

Yunan oyuncu ayrıca, "Yunanistan'a dönmek benim için zorlu bir süreç oldu. 4-5 yıldır uzaktaydım. Memleketinize dönmek güzel." şeklinde konuştu.

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